IV Conferência das Furnas decorre quinta-feira

A Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Economistas, leva a cabo amanhã, quinta-feira (29 de novembro), a partir das 9h30, a IV Conferência das Furnas, no Casino do Terra Nostra Garden Hotel.

A conferência reúne durante um dia economistas, empresários, profissionais de diferentes áreas e estudantes de economia e gestão, abordando diversas perspetivas dos dois lados do Atlântico, em torno do tema genérico “Desenvolvimento em Pequenas Economias”. Este ano a conferência tem como tema: "A importância e o impacto do empreendedorismo na economia".





De acordo com nota de imprensa, a edição deste ano contará com a participação de especialistas e empreendedores regionais, nacionais e internacionais.





Monique Woodard, Miguel Gonçalves, Catarina Ferreira, Edinaldo Tebaldi, Adão Flores, Paula Rego e Pedro Santos Vieira, serão algumas das personalidades que vão partilhar as suas experiências e conhecimentos.





A sessão de abertura, prevista para as 9h30, e estará a cargo de Rui Martinho, Bastonário da Ordem dos Economistas e Flávio Tiago, presidente da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Economistas.





De seguida decorre um primeiro painel que abordará as perspetivas regionais do empreendedorismo e o impacto na economia local. As intervenções desse painel estarão a cargo de Adão Flores (professor universitário e investigador nas áreas de empreendedorismo e turismo), Miguel Gonçalves (Diretor da Gesentrepreneur e coordenador do programa Educação Empreendedora ‐ Açores), Paula Rego (empreendedora ligada ao projeto Queijaria Furnense), e Catarina Ferreira (empreendedora ligada aos projetos Rotas da Ilha Verde, 3/4 hostel, Louvre Michaelense).





A partir das 14h30, está previsto um segundo painel, em inglês, que incidirá sobre a visão global do impacto do empreendedorismo na economia local, nele intervindo Edinaldo Tebaldi (professor na Bryant University, ex‐consultor para o desenvolvimento do Banco Económico Mundial), Pedro Santos Silva (presidente e Fundador da organização West to West ‐ San Francisco Bay Area) e Monique Woodard (Venture Partner 500 Startup ‐ San Francisco ‐ Early Stage Startup Investor).