Iuri Leitão chega a Portugal com "sentimento de dever cumprido" após título europeu no scratch

O único tricampeão europeu de scratch, feito alcançado na passada sexta-feira, revelou o sentido de responsabilidade independentemente no número de vitórias que tem vindo a acumular.

“Os anos vão passando, as medalhas vão acumulando, mas o sentimento é sempre o mesmo. A responsabilidade tem sido sempre a mesma competição após competição, o nosso comprometimento também. E os resultados têm-se visto”, revelou o atleta à chegada ao aeroporto do Porto.

O campeão mundial de omnium em 2023 abordou ainda a corrida que lhe valeu a medalha de ouro em Apeldoorn.

“Notei que a corrida estava muito mexida. Os adversários tinham muita intenção de atacar e tentar ganhar volta. Metade da competição consegui ganhar volta com mais nove atletas. O grupo ficou bastante reduzido para disputar a medalha de ouro. Senti que, no final, com tanta movimentação, os meus adversários estavam mais desgastados que eu. Aproveitei uma oportunidade que surgiu para arrancar a nove voltas”, explicou.

Iuri Leitão falou ainda da vontade de garantir o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

“O nosso foco, por enquanto, está em irmos aos Jogos Olímpicos. Em conseguir essa qualificação. Temos ainda mais três Taças do Mundo para fazer para conseguirmos estar presentes. E para já esse é o nosso foco. Se conseguirmos, depois então, vamos fazer o melhor trabalho possível para poder estar ao melhor nível nos Jogos Olímpicos”, garantiu.