Itália vai declarar estado de emergência em regiões afetadas por incêndios e tempestades

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, as regiões da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia foram afetadas por fenómenos climáticos extremos nos últimos dias, incluindo tempestades, ciclones e granizo, que provocaram a morte de duas pessoas devido à queda de árvores.

O estado de emergência também será declarado na Sicília, onde os incêndios continuaram a lavrar durante a noite de terça-feira e cerca de 2.000 pessoas tiveram de ser retiradas, a maioria delas de áreas montanhosas ao redor de Palermo. Os fogos também estão a afetar amplas áreas da província de Enna, no interior da ilha.

As autoridades de saúde pediram às pessoas que não saiam de casas porque o ar está irrespirável devido ao fumo e às cinzas que estão a cair de forma contínua na região.

Há cerca de 4.000 bombeiros mobilizados no terreno na Sicília e o ministro da Proteção Civil e Políticas Marítimas italiano, Nello Musumeci, pediu a Bruxelas o reforço da frota europeia de aviões de pequeno porte para combater os incêndios, porque os meios que possui “são insuficientes”.

Na terça-feira, dois homens septuagenários foram encontrados carbonizados numa casa consumida pelo fogo em Cinisi, perto do aeroporto Falcone Borsellino, e uma mulher de 88 anos morreu em San Martino delle Scale, na província de Palermo, porque um incêndio impediu o seu resgate. Dois guardas florestais estão hospitalizados com queimaduras graves.

Já no norte do país, os danos causados pela violenta tempestade registada na noite de segunda-feira causaram danos significativos em edifícios e a queda de mais de uma centena de árvores, em particular na cidade de Milão.

“Estamos à espera de um relatório mais detalhado dos prejuízos, mas já calculamos que sejam centenas de milhões de euros e os auxílios iniciais para as intervenções mais urgentes já poderão ser aprovados”, acrescentou Musumeci.

Na Grécia, outro país a ser afetado nos últimos dias por condições meteorológicas extremas e adversas, os incêndios florestais em três ilhas estão ainda hoje parcialmente fora de controlo e milhares de bombeiros e voluntários estão mobilizados no terreno no combate aos fogos.

Cerca de 270 bombeiros com o apoio de 55 veículos estão a combater os fogos pelo nono dia consecutivo na ilha grega de Rodes, que já queimou mais de 14 mil hectares de floresta e inúmeras casas, além de um número ainda não contabilizado de animais mortos e desaparecidos e a retirada de milhares de pessoas.

Na ilha de Eubeia, a nordeste de Atenas, onde dois pilotos morreram na queda de um avião de combate aos incêndios na terça-feira, a situação encontrava-se hoje de manhã mais estabilizada.

Os bombeiros estão a combater pequenos focos dispersos, mas teme-se que os incêndios possam reacender, pois ventos fortes são esperados ao longo do dia.

Na ilha de Corfu, no noroeste do país, outro grande incêndio florestal continua fora de controlo pelo quarto dia consecutivo.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (EMY) grego, são esperadas hoje temperaturas extremas, que poderão subir até aos 46 graus Celsius, e os ventos fortes vão persistir em várias regiões do país.

A partir de quinta-feira e após semanas de uma onda de calor sem precedentes, as temperaturas deverão baixar significativamente, segundo as previsões do EMY.