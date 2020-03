No total, o país, um dos mais afetados a nível mundial pela pandemia da covid-19, contabiliza 10.023 mortes desde o início da crise.

O número total de casos de infeção positivos, desde o início do surto no país (em 20 de fevereiro), é de 92.472.

A Proteção Civil italiana indicou, no entanto, que a tendência de desaceleração, ainda que lenta, no número de novos contágios se mantém: +8,3% na quinta-feira, +7,4% na sexta-feira e +6,9% no dia de hoje.