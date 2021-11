Itália com mais 5.735 contágios e 11 mortes

As novas infeções de covid-19, mais 300 do que no mesmo dia da semana anterior, elevam para 4.396.417 o total de contágios confirmados desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro de 2020, refere a agência de notícias espanhola EFE.

O país regista ainda um total de 128.220 óbitos.

A pressão hospitalar continua a aumentar, mas ainda longe dos números alarmantes atingidos na pior fase da crise sanitária.

Dos 112.266 casos ativos atualmente, 2.930 pessoas foram hospitalizadas, mais 109 do que no sábado, e 299 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais 11 do que no dia anterior.

Em Itália 34,2 milhões de pessoas têm já o esquema vacinal completo, o que representa 63,47% do total da população maior de 12 anos.

Desde sexta-feira que no país passou a ser obrigatório apresentar o certificado sanitário para determinadas atividades, comprovando ou a vacinação, ou estar recuperado da doença, ou um teste negativo.

O acesso a bares e restaurantes, museus, teatros, cinemas, ginásios ou grandes eventos, como concertos, fazem parte da lista de apresentação obrigatória de certificado.

Será também obrigatório nas escolas para professores e funcionários e o incumprimento prevê a suspensão de funções e salário.

Em alguns transportes públicos, nomeadamente os de viagens longas, passa a ser obrigatório a partir de setembro.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.287.427 mortos em todo o mundo, entre mais de 202,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Presse com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.