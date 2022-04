Irmãos Martim e Francisco Costa convocados para o 'play-off' do Mundial de andebol

Os laterais Martim e Francisco Costa, filhos de Ricardo Costa, antigo internacional português e treinador do Sporting, estão, por norma, integrados nos trabalhos da seleção nacional sub-20, que receberá este ano o campeonato da Europa do escalão.

“O Martim já estava convocado, inicialmente, porque não estará o André Gomes e ele tem coisas excelentes, parecidas com aquilo que o André dá à nossa equipa”, disse Paulo Jorge Pereira, aos canais de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

Em relação a Francisco, que o selecionador nacional considera “um jogador excecional e com grande potencial evolutivo”, a sua integração acabou por surgir mais cedo e está relacionada com as ausências de Alexandre Cavalcanti e Salvador Salvador.

“Estamos muito motivados para vencer os Países Baixos – para superarmos esta dificuldade temos que encontrar o ponto ótimo de motivação/excitação – temos que estar equilibradamente motivados”, adiantou Paulo Jorge Pereira.

Poucos meses passaram desde o último embate entre Portugal e Países Baixos, que teve lugar no MVM Dome, na Hungria, que, com uma vitória neerlandesa por 32-31, ditou o afastamento luso na fase de grupos do campeonato da Europa de 2023.

Portugal está determinado em alterar o desfecho de janeiro passado e sabe que, para garantir uma vaga no campeonato do Mundo de 2023, terá que ultrapassar este adversário, no ‘play-off’ decisivo a realizar em dois jogos.

Os Países Baixos contam com um coletivo com bastante entrosamento, no entanto as suas armas são essencialmente três, Luc Steins, central do Paris Saint-Germain, Kay Smits, lateral do SC Magdeburgo, e Bart Ravensbergen, guarda-redes do HSG Nordhorn-Lingen.

O central conta com uma qualidade ímpar na organização de jogo, já Kay Smits é bastante explosivo no ataque, sendo por diversas ocasiões o melhor marcador da equipa neerlandesa e também um dos melhores marcadores do Euro2022.

O guarda-redes Bart Ravensbergen, apesar de jogar na segunda divisão alemã, acabou por ser uma dor de cabeça para o ataque luso, com 30% de eficácia, e um dos responsáveis por eliminar na primeira fase as seleções de Portugal e da Hungria.

O primeiro jogo do ‘play-off’ decorre na quinta-feira, em Portimão, pelas 19:00, e o segundo terá lugar no domingo, em Eindhoven, nos Países Baixos. O Mundial de 2023 acontecerá na Polónia e na Suécia, entre 12 e 29 de janeiro.

Alexandre Cavalcanti e André Gomes, por lesão, Daymaro Salina, dispensado devido a paternidade, e ainda Salvador Salvador e Guilherme Tavares foram os jogadores que ficaram de fora em relação à última convocatória.