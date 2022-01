Irlanda já aceita certificado digital da União Europeia

O Governo de Dublin havia proibido os deslocamentos “não essenciais” desde a imposição de um novo confinamento a 06 de janeiro, com multas de até dois mil euros para infratores, uma medida que provocou um colapso no tráfego nos principais portos e aeroportos do país.

A partir desta segunda-feira, os cidadãos dos países da UE, bem como da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, que tenham tido a Covid-19 ou apresentem um teste PCR negativo também não precisam realizar uma quarentena de 14 dias.

Da mesma forma, os passageiros procedentes de destinos como Reino Unido e Estados Unidos evitarão a quarentena se estiverem totalmente imunizados com a vacina contra a Covid-19 ou se tiverem contraído e superado a doença.

As autoridades do aeroporto de Dublin preveem que cerca de 151 mil passageiros transitarão pelas suas instalações esta semana, embora esse número ainda seja 80% inferior ao registado no mesmo período de 2019.

A Autoridade de Aviação Irlandesa (IAA, em inglês), destacou que a reabertura das viagens internacionais marca um "ponto de viragem" na recuperação socioeconómica do país, embora tenha sublinhado que deve "ser realizada de forma segura, permanente e sustentável".

Após a reabertura das viagens internacionais, o Governo irlandês, uma coligação de centristas, democratas-cristãos e verdes, planeia apresentar nova lei nos próximos dias para permitir que bares e restaurantes atendam em ambientes fechados pessoas vacinadas contra a Covid-19, possivelmente a partir de no final deste mês.

O primeiro-ministro, Micheál Martin, indicou que a reabertura das atividades em locais fechados, suspensa para milhares de pequenos ‘pubs’ e cafetarias desde o primeiro confinamento em março de 2020, será "escalonada" e em linha com a posição dos conselheiros da área científica.

Os cientistas alertaram que a variante delta do novo coronavírus, mais contagiosa, já é a dominante no país, embora confiem que o Governo poderá continuar com a desaceleração das restrições graças ao bom andamento da campanha de vacinação.

O Serviço Nacional de Saúde (HSE, na sigla em inglês) informou que quase 64% da população adulta recebeu as duas doses da vacina, enquanto 77% recebeu pelo menos uma dose, colocando a Irlanda entre os países da UE com a melhor taxa de imunização.