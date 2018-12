IRAE fiscaliza brinquedos e segurança na sua utilização

As mais lidas

Para além disso, foi verificada também a redação em língua portuguesa de todas as menções, avisos e indicações, para além de ser solicitada a Declaração CE de conformidade, de acordo com a legislação atualmente em vigor.

Refira-se que as brigadas inspetivas das ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico incidiram a sua fiscalização no cumprimento legal da verificação de aposição da marcação ‘CE’ e da existência de avisos e indicações de utilização dos brinquedos, junto dos operadores económicos que os comercializam.

Em nota do governo, na sequência da realização de mais este plano operacional da Inspeção Regional das Atividades Económicas foram apreendidos vários brinquedos.

No total, foram realizadas 87 ações inspetivas, onde foram verificados cerca de 260 brinquedos, tendo-se registado quatro infrações, que se traduziram pela violação da obrigação de redigir em língua portuguesa todos os avisos, menções e instruções, falta de tradução para língua portuguesa da Declaração de Conformidade CE’, utilização indevida da marcação 'CE' e a violação dos deveres dos distribuidores.

A Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE), levou a cabo, durante o mês de novembro, um conjunto de ações de verificação com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das disposições legais relativas à marcação ‘CE’ em brinquedos à venda, considerando a época de Natal que se aproxima.

