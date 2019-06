IRAE assinala Dia Mundial da Anti-Contrafação com exposição

As entidades organizadoras desta exposição, que pode ser visitada entre as 09h00 e as 22h00 no Centro Comercial Parque Atlântico, integram o Grupo de Anti-Contrafação promovido pelo INPI – Instituto Nacional Propriedade Industrial com o objetivo de aumentar a eficácia na prevenção e combate aos efeitos prejudiciais da economia paralela nas empresas, assim como na defesa dos consumidores.

A IRAE alerta que, para as empresas, a contrafação gera uma forte quebra nas receitas e prejuízos de ordem não patrimonial; pode colocar em risco a saúde e a segurança dos consumidores; e no domínio social, contribui para o desemprego, trabalho clandestino e imigração ilegal.