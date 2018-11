IPMA prevê vento forte e agitação marítima em todas as ilhas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a passagem da depressão Diana, que se encontra a oeste do arquipélago dos Açores, venha provocar um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em todas as ilhas.

Desta forma e de acordo com comunicado, a partir das 18 horas desta segunda-feira, no Grupo Ocidental, o IPMA prevê vento forte, com rajadas que poderão atingir os 130 km/h na terça-feira. As ondas serão de sudoeste a passar a oeste com altura significativa entre 9 a 12 metros (podendo atingir os 21 metros de altura máxima) também na terça-feira.



Para as ilhas do Grupo Central, a partir das 03 horas de terça-feira, o vento irá também se intensificar com rajadas que poderão atingir os 120 km/h. As ondas terão 7 a 9 metros de altura significativa de sudoeste passando a oeste; prevê-se ainda, precipitação por vezes forte na madrugada de quarta-feira (28 de novembro).





Para o Grupo Oriental, está previsto um aumento da agitação marítima com ondas que poderão ir até aos 6 metros de altura significativa na madrugada de quarta-feira. Também na madrugada de quarta-feira poderá ocorrer precipitação por vezes forte nas ilhas de São Miguel e Santa Maria.