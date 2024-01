As ilhas açorianas do grupo Ocidental vão ficar sob aviso amarelo até às 12h00 de segunda-feira, enquanto as ilhas do grupo central ficam sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 18h00 de segunda-feira, segundo informação disponibilizada no site do IPMA.

Já para as ilhas do grupo Oriental, o IPMA emitiu um aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de dia 29 de janeiro.