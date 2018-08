"Investir em caminhos agrícolas é fundamental para garantir sustentabilidade do setor agrícola"

“O Governo Regional tem em curso obras de construção e reabilitação de caminhos agrícolas e florestais em praticamente todas as ilhas, o que permite dizer que temos em curso uma transformação estruturada”, afirmou João Ponte, citado em nota do Executivo, na inauguração das obras de remodelação do Caminho Rural da Mó.





Para o governante, além dos necessários investimentos em curso ao nível do abastecimento de água e da eletrificação das explorações agrícolas, a aposta numa boa rede de caminhos é essencial para “melhorar as condições de trabalho dos agricultores, quer ao nível da segurança, quer para encurtar distâncias”.





“A obra de remodelação do Caminho Rural da Mó, na freguesia de Santo Espírito, feita por administração direta, insere-se no plano de modernização do setor agrícola, algo que é essencial para termos um setor mais forte e melhor preparado para vencer os desafios do futuro”, referiu João Ponte, acrescentando que a ilha de Santa Maria tem uma rede de caminhos rurais e florestais com 78 quilómetros de extensão.

Em matéria de acessibilidades em Santa Maria, o secretário destacou que vão avançar de imediato, por administração direta, as obras de remodelação do Caminho do Saibreiro, já foi publicado em Jornal Oficial o concurso para a beneficiação do Caminho do Fundo e, até ao final do ano, será lançado o concurso para a requalificação do Caminho do Facho, investimentos que ascendem no total a mais de 1,7 milhões de euros.