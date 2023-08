Investimentos no porto de Ponta Delgada

Assim, está em curso a empreitada de reperfilamento do Cais -10 (ZH), repavimentação do Terrapleno Portuário, beneficiação das redes técnicas, dragagens da Bacia Portuária do Porto de Ponta Delgada, no valor de cerca de 38,7 milhões de euros, que passou pelo aumento do terrapleno em cerca de 12 mil m2 e reordenamento do parque, triplicando o número de contentores em parque (1TEU); e vai terminar com a criação de uma nova portaria avançada com controlo de pesagem e um novo edifício dos Serviços Gerais. Rui Terra sublinhou que estas obras trazem “grandes mais valias em termos de operação portuária” e “contemplam o futuro, mais que as necessidades que temos neste momento, estando projetado para um futuro a longo prazo”.

Está ainda em curso a empreitada de reparação do molhe de proteção, do muro cortina e das infraestruturas do porto comercial de Ponta Delgada, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo, no valor de cerca de 26 milhões de euros, estando em construção um “prisma de sacrifício” colocado diretamente sobre os mantos existentes, nas zonas mais danificadas que necessitam de maior proteção.

No que se refere aos equipamentos, Rui Terra revelou que no ano passado adquiriram-se quatro empilhadores no valor de cerca de 1,9 milhões de euros, estando este ano previsto investimentos no valor de cerca de 12,4 milhões de euros para dois empilhadores de garfo de 3,5 toneladas, uma grua portuária de 100 toneladas e um empilhador telescópico (contratualizados), e um rebocador (em execução).



O presidente da Portos dos Açores fez questão de salientar que hoje existe um plano estratégico para a empresa, bem como um plano operacional e um plano de negócios, estando a ser trabalhados os planos diretores para cada porto, sendo que no caso do Porto de Ponta Delgada será contratada uma empresa externa para estudar cenários possíveis a 10 anos.