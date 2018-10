"Investimentos de 20 ME concretizam estratégia de aproveitamento do Mar para o desenvolvimento do Faial e da Região"

O Presidente do Governo anunciou esta terça-feira que, serão lançados os concursos públicos para as empreitadas da segunda fase da requalificação do porto comercial da Horta e de construção do edifício de apoio às atividades marítimo-turísticas, num investimento global de cerca de 20 milhões de euros.

Na apresentação dos investimentos, realizados no âmbito da visita de trabalho que o executivo açoriano iniciou esta terça-feira ao Faial, Vasco Cordeiro adiantou, citado em nota do Gacs, que “estas duas componentes significam um valor de investimento que, no seu total, chega perto dos 20 milhões de euros. Nos últimos oito anos, foram investidos cerca de 44 milhões de euros aqui, em infraestruturas portuárias na cidade da Horta”.





Na sua intervenção, o Presidente do Governo referiu ainda que, na componente da requalificação do porto, a solução técnica que foi alcançada permite duplicar a capacidade da marina, dando assim “resposta à clara via de afirmação do Faial e dos Açores no âmbito internacional”.





No que diz respeito ao novo edifício das marítimo-turísticas, o investimento previsto vem concretizar uma resposta, não apenas ao nível do desenvolvimento que esta atividade tem registado ao nível do Faial, mas também por toda a Região.





“Em 2013, o número de empresas de animação turística – terrestres e marítimas – andava à volta das 140 nos Açores. Esse número teve um crescimento de 185 por cento, com perto de 400 empresas desta atividade atualmente no mercado”, disse Vasco Cordeiro, sublinhando que “estes investimentos que aqui foram apresentados devem também ser relacionados com duas outras iniciativas que são particularmente importantes: a Escola do Mar dos Açores, que tem as suas obras em fase de conclusão, e o Observatório Oceânico, que se pretende instalar aqui no Faial”.