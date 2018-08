Investimento público executado aumenta 16% nos Açores

“Efetivamente o investimento público executado na Região, nos primeiros sete meses deste ano, aumentou 16 por cento face ao mesmo período do ano anterior”, destacou Sérgio Ávila, citado em nota de imprensa, sublinhando, por outro lado, que este “incremento do investimento público representou uma injeção na economia açoriana de mais 30,7 milhões de euros que durante o mesmo período do ano anterior, só através da execução do investimento público”.

Para o titular da pasta do Emprego e Competitividade Empresarial, “este aumento é revelador do esforço que o Governo dos Açores tem feito para aumentar a execução do investimento público como contributo para a consolidação da retoma económica na Região”.

De acordo com o governante, a consolidação da retoma economia dos Açores assenta em quatro vetores essenciais, nomeadamente “o crescimento do investimento privado, o aumento das exportações, a dinamização do consumo interno e o incremento do investimento público”.

“Face aos dados mais recentes, a Região tem consolidado o seu crescimento económico, concretizando um novo ciclo de desenvolvimento que tem projetado um maior crescimento do emprego, geração de mais riqueza, mais produção e de mais produtividade”, frisou o Vice-Presidente do Governo.

Ainda segundo Sérgio Ávila, “o investimento privado tem registado um crescimento assinalável, as exportações têm aumentado, o consumo interno tem crescido e o investimento público, com os dados revelados e anunciados, também têm dado um contributo muito importante para a consolidação do crescimento económico dos Açores, para a concretização deste novo ciclo de desenvolvimento e para a criação de mais e melhor emprego e de maior riqueza na Região”.