Investimento em construções escolares em São Miguel ultrapassa 70 ME nos últimos dois anos

“Em matéria de construções escolares, esta é seguramente a vez de São Miguel”, frisou Avelino Meneses, em declarações à margem da visita às obras da nova Escola Básica Integrada das Capelas.







Segundo nota do Gacs, na ilha de São Miguel, onde o Governo dos Açores iniciou uma visita de três dias, além das Capelas, decorrem obras em fase de conclusão na Escola Básica Integrada Canto da Maia, em Ponta Delgada, estando, por outro lado, lançado o concurso para adjudicação da empreitada para a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe.







Neste lote de obras incluem-se as escolas básicas integradas dos Arrifes, que tem o projeto em fase final de execução, e da Lagoa, cujo projeto para a requalificação está em fase de preparação, acrescentou.







Para além destes investimentos, Avelino Meneses apontou, um conjunto de reparações realizadas em diversas escolas, nomeadamente na Antero de Quental, nos Ginetes, na Povoação e nas secundárias da Lagoa e da Ribeira Grande.







“Se contabilizarmos apenas as escolas Canto da Maia, das Capelas, de Rabo de Peixe e dos Arrifes estamos a falar de um investimento de 53 milhões de euros, a que acrescem 18 milhões da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande, inaugurada há dois anos”, frisou na mesma nota.