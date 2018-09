Investigações de abusos sexuais pela Igreja aumentam mais de três vezes no Chile

As mais lidas

No total, são 178 vítimas nestes casos de abusos sexuais, 79 das quais menores na época dos eventos, 15 maiores de idade e outras 84 em que este dado não foi especificado.

De acordo com os números mais recentes, essas investigações visam 167 pessoas, incluindo sete bispos e 96 padres.

“Informamos que o número atualizado de investigações abertas por agressões sexuais cometidas por membros da Igreja Católica a 31 de agosto é de 119", lê-se no documento da acusação.

