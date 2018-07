Investidores da diáspora reúnem-se nos Açores para potenciar negócios

O Encontro de Investidores da Diáspora, que decorrerá no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, é organizado pelo Governo dos Açores e pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em parceria com a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) e o município.

“O I Encontro Intercalar tem por objetivo divulgar os mecanismos e programas de apoio, bem como regimes de inventivos e financiamentos para os investidores da diáspora”, segundo uma nota do executivo açoriano enviada à Lusa, indicando a presença de investidores dos Estados Unidos, do Canadá e de França.

A ideia "é também proporcionar, ao mesmo tempo, uma plataforma privilegiada para o diálogo e a partilha de experiências e boas praticas com interlocutores e redes de contacto importantes para os negócios destes investidores", acrescenta a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que organiza a iniciativa através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID).

Segundo o gabinete do secretário regional adjunto da presidência para as Relações Externas, "estima-se em cerca de uma centena” o número de participantes no encontro, que visa ainda estabelecer uma rede de contactos importante para potenciais negócios.

Na iniciativa serão abordadas as grandes áreas estratégicas da economia da região, nomeadamente o mar, a ciência, a tecnologia, a energia, o ambiente e o turismo, além da agricultura e das florestas, e decorrerão visitas a diversos projetos e locais da Terceira.

Além da participação dos secretários regionais açorianos do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, e da Agricultura e Florestas, João Ponte, e da intervenção do vice-presidente do governo, Sérgio Ávila, a iniciativa prevê a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Carneiro, e do ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira.

Haverá ainda um painel dedicado a oportunidades e medidas de apoio ao investimento, com a participação do administrador da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) António Silva.