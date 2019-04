As mais lidas

Pode ler mais na edição desta terça-feira, 2 de abril 2019, do jornal Açoriano Oriental

O maior acionista da SAD do Santa Clara, Lau Glen, um investidor de Singapura que detém 47,6 por cento da formação açoriana, vai iniciar um projeto para construir dois campos de treino em Ponta Delgada.

