Interditado o acesso à Montanha do Pico e encerrada a Caldeira Velha, em São Miguel

A Direção Regional do Ambiente, através do Parque Natural da Ilha do Pico, informa que, devido às condições meteorológicas adversas, foi determinada a interdição do acesso à Montanha do Pico e o encerramento da Casa da Montanha durante o dia de hoje, 27 de novembro.

De acordo com nota do executivo, está prevista a sua reabertura na quarta-feira, 28 de novembro, no horário habitual, entre as 08 horas e as 18 horas.



O Parque Natural da ilha de São Miguel também determinou o encerramento da Caldeira Velha, devido ao risco de queda de árvores.

Está prevista a sua reabertura na quarta-feira, 28 de novembro, no horário habitual, entre as 09h30 e as 17h30.