Insulac sobe um cêntimo no preço do leite pago à produção

O anúncio foi feito após a reunião que teve lugar na sede do IROA, na Ribeira Grande, onde Jorge Rita viu o Governo Regional aceder a um proposta que partiu da AASM e que pedia o reforço do abastecimento de água nos reservatórios que servem a lavoura.





O dirigente associativo, refira-se, já havia publicamente criticado a insensibilidade dos industriais perante o difícil momento que vivem os produtores de leite, que se deparam com falta de alimentos e de água nas respetivas explorações.





Saudando “a boa notícia” que vem da Insulac, numa altura próxima de se tornar dramática para os produtores de leite, Jorge Rita não deixou, porém, de lançar o alerta a todas as indústrias na ilha: “A baixa da produção não tem efeito, se calhar, em setembro, mas a partir de outubro - quando se prevê escassez de alimento - os industriais poderão assistir a uma baixa substancial”. Em jeito de recado, avisou: “é bom que percebam que se quiserem leite, vão ter de pagar mais”.





Jorge Rita aproveitou ainda para denunciar “a prepotência” que é revelada a nível nacional no preço pago aos produtores de leite na Terceira. “Oxalá que essa situação se inverta nos próximos tempos, se não vamos ter sempre um problema no preço que é pago naquela ilha, por via da Lactogal que esmaga claramente os produtores terceirenses”, concluiu.