Instalações da CNN em Nova Iorque evacuadas devido a pacote suspeito

Os investigadores pensam que estes casos estão relacionados com o explosivo descoberto na segunda-feira na caixa de correio do multimilionário e filantropo George Soros, em Bedford, nos arredores de Nova Iorque.

Segundo os serviços secretos, um "potencial engenho explosivo" foi também hoje enviado para a residência do ex-Presidente Barack Obama em Washington.

A polícia confirmou que foi chamada ao local, no edifício Time Warner, em Manhattan.

A informação foi dada pela própria CNN e refere-se à sede da empresa, segundo a agência de notícias Associated Press.

A estação de televisão norte-americana CNN evacuou esta quarta-feira as suas instalações em Nova Iorque, devido à existência de um pacote suspeito.

