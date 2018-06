Inspetores das pescas em greve ao trabalho extraordinário entre 03 de julho e 30 de setembro

As mais lidas

"Não só porque no plano salarial não se regista qualquer valorização, mas também porque não consagra medidas para a resolução de problemas que subsistem há largos anos, como o da organização dos horários e da duração de trabalho, o da compensação pelo trabalho prestado em missões a bordo e o do regime de aposentação", disse, na altura, a federação.

Em fevereiro, o Ministério do Mar apresentou à FNSTFPS um projeto de criação da carreira especial de inspeção das pescas, que, segundo a estrutura sindical, não correspondeu às expectativas e às exigências dos trabalhadores.

Por isto, a federação “exige” que o Governo retome a negociação da carreira especial, não pondo de lado a hipótese de avançar com novas formas de luta.

A federação referiu que a “ministra do Mar e o secretário de Estado das Pescas optaram por se remeter ao silêncio”, não agendando uma nova reunião com os representantes dos trabalhadores desde dia 09 de março.

Os inspetores das pescas vão estar em greve ao trabalho extraordinário entre 03 de julho e 30 de setembro, face à ausência de respostas do Governo, indicou hoje a federação dos sindicatos de trabalhadores em funções públicas.

