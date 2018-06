Inspetora do trabalho nos Açores reúne-se com Câmara do Comércio para abordar restauração

A inspetora regional do Trabalho dos Açores, Ilda Baptista, reúne-se hoje com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com as condições de trabalho no setor da restauração em cima da mesa, informou hoje o executivo açoriano.

Com base nas análises a diversos setores de atividade e como forma de combater a precaridade no trabalho "não declarado ou irregular nos Açores", a Inspeção Regional de Trabalho açoriana procurará através da reunião de hoje "contribuir para o trabalho digno e, consequentemente, para o crescimento da produtividade das empresas" do setor da restauração, em concreto.

A entidade diz-se "preocupada com o impacto do trabalho precário e ilegal no regular funcionamento do mercado", manifestando-se também "disponível para colaborar numa lógica de exigência", junto da câmara de comércio, "no combate à precariedade laboral e na prevenção de eventuais situações ilegais".

"A promoção de uma cultura de prevenção e de cumprimento da legislação laboral constitui, entre outros, um objetivo estratégico inscrito no plano de atividades da inspetora regional do Trabalho, de modo a contribuir para o trabalho digno e, consequentemente, para o crescimento da produtividade das empresas", diz a nota enviada à imprensa, que não detalha as horas da reunião.