Inspeção Regional das Atividades Económicas implementa Livro de Reclamações Eletrónico

Segundo lembra nota do Gacs, a implementação do Livro de Reclamações Eletrónico é obrigatória desde julho, pelo que os operadores económicos nos Açores deverão seguir os passos previstos no Manual de Apoio - Operador Económico, publicado no sítio desta Inspeção Regional na Internet (www.irae.azores.gov.pt).





Salienta-se a necessidade de os operadores económicos procederem à respetiva inscrição na plataforma LRE (Livro de Reclamações Eletrónico), tendo que ser feita apenas com recurso à CAE (Classificação de Atividades Económicas) principal da atividade.





Em caso de dificuldade no registo ou de necessidade de alteração do mesmo, deve ser contatada a linha de apoio através do telefone 217 810 875 ou do email lre.suporte@incm.pt, podendo também ser contactados os serviços da Inspeção Regional das Atividades Económicas através dos contatos habituais.