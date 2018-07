"Insolvência da Luís Gomes considerada culposa" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Caso Santa Clara divide Liga de Clubes e Federação" e "Polícia detém jovem que esfaqueou irmão em Ponta Delgada" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para a Escola de Formação Turística e Hoteleira e para os problemas de falta de pessoal especializado na restauração, um problema que não é só regional, mas também nacional, devido ao crescimento do turismo.

A sentença do Tribunal de Ponta Delgada que considera culposa a insolvência da antiga empresa de construção civil Engº Luís Gomes, inibindo os seus administradores de exercerem durante seis anos, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 26 de julho de 2018.

