Inscrições abertas para Lotus Rallyes

Estão abertas as inscrições para a última prova do Campeonato dos Açores de Ralis, até ao próximo dia 28 de outubro.

Numa organização do Grupo Desportivo Comercial, o Lotus Rallye, que vai para estrada nos dias 9 e 10 de novembro, conta apenas com uma etapa, dividida em cinco secções, num total de prova de 244,33 km.





São sete as provas especiais de classificação, num total de 64,88 km que serão disputados em terra.





A primeira secção decorre na sexta-feira, dia 9 de novembro, num percurso de 1,31 km, partindo o primeiro carro para a estrada às 20h52.





No sábado tem lugar as restantes classificativas, que são percorridas por três vezes, nomeadamente, Monte Escuro/São Brás, com 10,30 km pelas 10h37 (1ª passagem); 13h08 (2ª passagem) e 15h30 (3ª passagem).





Segue-se Achada/Graminhais, com um percurso de 10,89 km que acontece às 11h20 (1ª passagem); 13h51 (2ª passagem) e 16h22 (3ª passagem).





O pódio da prova decorre na Maia pelas 17h32





A lista de inscritos é publicada a 2 de novembro e os reconhecimentos decorrem nos dias 3 e 4 de novembro e dias 8 e 9 de novembro.