INSCO abre supermercado Meu Super na Relva

De acordo com nota enviada à comunicação social, a loja localizada na Estrada Regional da Relva (antigas instalações “Valter de Medeiros”) e aberta diariamente, entre as 8h00 e as 20h00, conta com uma equipa de oito colaboradores, uma área total de venda de 318m2, com cafetaria e serviço de take-away de frango assado e ainda estacionamento privativo.

A empresa acrescenta que no supermercado “é possível encontrar uma gama alargada de produtos ajustada às necessidades do dia-a-dia, os frescos e congelados, mercearia de variados fornecedores e uma área dedicada a produtos biológicos e saudáveis”, disponibilizando também produtos da Marca Continente, eleita Marca de Confiança dos portugueses desde 2003, assegurando, assim, a melhor proposta de valor.



Por outro lado, anuncia que, de 9 a 13 de abril, a loja terá uma campanha de abertura em que, por cada 20 euros em compras, acumula 5 euros em cartão Continente. Os clientes poderão, ainda, usufruir de preços baixos, promoções e todas as vantagens proporcionadas pelo Cartão Continente, através de descontos na loja e de outros benefícios.