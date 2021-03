Início da Taça América de vela adiado devido a confinamento em Auckland

Esta será a primeira vez que em 170 anos de história que a Taça América é adiada por um motivo que não a falta de vento, sendo que a final, entre a Team New Zealand, os detentores do troféu, e os italianos do Luna Rossa, devia começar a 06 de março. Os organizadores do evento recordaram que sempre quiseram realizar a prova de dentro das restrições de nível 1 (presença de público permitida), mas já pediram ao governo neozelandês para competir no nível 3, para ter o máximo de possibilidades para realizar a corrida. "Necessitamos preparar todos os cenários possíveis para poder ter um calendário de regatas atualizado e, ao mesmo tempo, garantir que se cumpram os requisitos regulamentares", disse a presidente da America's Cup Event Ltd, Tina Symmans. As medidas restritivas do governo da Nova Zelândia fazem crer que seja difícil que seja permitida a realização de regatas mantendo-se o nível três de alarme.