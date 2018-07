Iniciativas do Grupo PDL Saúde chegou a 2052 alunos

As mais lidas

O “PDL Saúde”, criado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada no âmbito da adesão da autarquia à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, desenvolveu um total de 303 ações de prevenção no que respeita à educação afetivo-sexual e 101 relativamente ao bullying, refere nota de imprensa. Quanto à saúde oral, foram desenvolvidas 123 ações de sensibilização, enquanto relativamente às regras de segurança, o grupo realizou 262 ações. A nota diz ainda que na prevenção rodoviária, o PDL Saúde desenvolveu um total de 576 ações de sensibilização. Este grupo de trabalho é constituído pela vereadora Maria José Duarte, responsável pela área social, técnicos da Divisão de Desenvolvimento Social, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores e autoridades policiais.

O Grupo PDL Saúde, realizou,durante o ano letivo 2017/2018, diversas iniciativas de sensibilização que abrangeram 29 escolas dos vários níveis de ensino e da rede de ATL municipais, captando a atenção de um total de 2052 alunos do concelho de Ponta Delgada.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok