"Iniciativa conjunta avança para ajudar reclusos" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que será celebrado um protocolo no próximo mês de setembro com o objetivo de prevenir a reincidência criminal no seio da população reclusa. "Das Flores ao ponto mais alto da Europa" é o título da manchete fotográfica. "Azores Airlines alvo de ação judicial no Canadá", "Lançada roupa 'Barril d'América'" e "Câmara de Ponta Delgada retira amianto em cinco escolas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.