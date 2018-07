Inglaterra vence Suécia e apura-se pela terceira vez para as 'meias'

As mais lidas

Na meia-final, os ingleses vão defrontar o vencedor do encontro entre a anfitriã Rússia e a Croácia, que se disputa ainda hoje em Sochi.

A Inglaterra apurou-se este sábado para as meias-finais do Mundial2018 de futebol, depois de vencer a Suécia, por 2-0, regressando 28 anos depois a esta fase de um campeonato mundial.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok