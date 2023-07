Inflação, o desafio económico que persiste

A taxa de inflação tem vindo a abrandar, mas os preços continuam muito acima dos registados em 2021, levando a que o seu controlo continue a insurgir-se como um dos grandes desafios económicos ao prolongar-se por mais tempo do que o esperado.

Para que o nível de preços regressasse aos valores registados há dois anos era necessário que as taxas homólogas se situassem em território negativo durante algum tempo.

Ainda assim, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços continuam a subir, mas agora a um ritmo menor.

A taxa de inflação desacelerou de 4% em maio para 3,4% em junho, refletindo em grande parte o efeito base resultante do aumento de preços dos combustíveis verificado em junho do ano passado.

Apesar desta diminuição, de acordo com dados do INE, o nível médio dos preços tem-se não só mantido superior ao do ano passado, como se situa 12,6% acima do nível médio de preços de 2021.

Inicialmente eram os preços da energia que davam o maior impulso para a subida, depois e desde há largos meses têm sido os alimentos, existindo também a influência dos serviços.

Desde abril do ano passado que a inflação homóloga dos bens alimentares se situava acima dos 10%, tendo atingido 21,5% em fevereiro deste ano.

A subida levou o Governo a lançar a medida temporária de redução do IVA para 0% num cabaz de alimentos.

Os últimos dados do INE revelam que a inflação homóloga nos alimentos abrandou para 9,4% em maio e para 8,57% em junho (a partir de maio, 40% dos produtos analisados pelo INE passaram a estar isentos de IVA).

“Destaca-se o abrandamento da redução da taxa de variação homóloga na maioria das categorias, com a exceção mais relevante a verificar-se nas frutas, em que o aumento de preços em junho de 2023 (5,1%) foi superior ao que se tinha registado no mês homólogo (3,5%)”, dá nota o organismo de estatística.

Ainda assim, em junho, foram os bens alimentares e bebidas não alcoólicas e os restaurantes e hotéis que tiveram o maior contributo para a variação da taxa de inflação, enquanto os transportes e a habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis os contributos mais negativos.

Na energia, caso não se verifiquem novos choques que levem a aumentos significativos, a variação deverá manter-se negativa, com os preços em junho deste ano a fixarem-se 6,3% acima do nível médio de 2021 e 18,8% abaixo do que se verificava em junho do ano anterior, indica o INE.