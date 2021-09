Inês Simas capitã frente à República da Irlanda

A micaelense Inês Simas foi a capitã da seleção portuguesa de Sub-17 que na quarta-feira passada perdeu por 1-0 o particular diante da República da Irlanda.

No segundo encontro diante da formação irlandesa disputado na Cidade de Futebol, a equipa das quinas sofreu o golo da derrota ao minuto 90+1, por intermédio de Heidi Macken. Inês Simas, jogadores do SL Benfica, mereceu a confiança da selecionadora Marisa Gomes e atuou a totalidade do encontro.



“Embora o resultado do jogo, estamos muito satisfeitos com o desempenho da equipa. Houve, claramente, momentos muito bons em equipa, alguns que vamos ter que trabalhar para o próximo estágio, mas de uma forma geral, estamos muito satisfeitos com o crescimento que notámos no grupo. As jogadoras agora já vão integrar os clubes, nós, equipa técnica, vamos fazer o nosso trabalho, para prepararmos da melhor forma o próximo estágio e conseguirmos ter mais sucesso frente à Eslováquia”, afirmou a selecionador nacional em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.