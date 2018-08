Inês Henriques campeã europeia de 50 km marcha

As mais lidas

Inês Henriques já deteve o recorde do mundo (4:05.56 horas) desde 13 de agosto de 2017, quando conquistou o título mundial, em Londres, mas Liang Rui retirou 1.20 minutos à sua marca (4:04.36), em 05 de maio último, no Mundial de marcha por Nações, em Taicang, na China.

A marchadora do CN Rio Maior, de 38 anos, liderou a prova desde o início, concluindo a distância em 4:09.21 horas, impondo-se à ucraniana Alina Tsviliy e à espanhola Julia Takács, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A portuguesa Inês Henriques sagrou-se campeã europeia nos 50 quilómetros de marcha, em Berlim, nos Europeus de atletismo, juntando o título continental ao do mundo, conquistado em 2017.

