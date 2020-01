INEM denuncia chamadas fraudulentas para inquéritos em seu nome

O INEM adianta, em comunicado, que “nos últimos dias recebeu denúncias de cidadãos referindo que foram contactados telefonicamente pelo INEM para efeitos de inquérito de satisfação, com recurso a um número de telefone não identificado.

“O INEM informa que estas chamadas telefónicas são falsas e constituem fraude porque não são realizadas pelo Instituto”, lê-se na nota.

De acordo com a informação transmitida ao INEM, no decorrer das referidas chamadas, com duração aproximada de 15 a 20 minutos, são colocadas várias perguntas do foro pessoal e privado.

O INEM adianta que realiza com regularidade inquéritos de satisfação aos utentes que recorrem aos seus serviços e que estes questionários telefónicos têm duração aproximada de dois minutos e as chamadas não são anónimas.

O instituto pede ao público para caso tenha conhecimento de alguma situação de fraude telefónica realizada em nome do INEM, solicita que denuncie imediatamente a situação às autoridades.

O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.