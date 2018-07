INE revê taxa de desemprego de maio para 7%, valor mais baixo em quase 16 anos

As mais lidas

As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos foram estimadas em 19,6% e 5,8% respetivamente, tendo ambas diminuído em relação a maio (0,9 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente), acrescenta.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok