Covid-19

Índice de transmissibilidade nos 0,80 com todas as regiões abaixo de 1

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está nos 0,80, com todas as regiões do país abaixo de 1, o que indicia um “claro decréscimo da incidência” do número de infeções.