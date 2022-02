Incidência nacional continua a subir e Rt volta a aumentar no continente

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge, assinala-se que a taxa de incidência nacional subiu hoje dos 418,3 em que estava na sexta-feira para 427,5 casos.

No continente, este indicador atingiu hoje 439,3, aumentando em relação aos 430,8 verificados na sexta-feira.

Quanto ao Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - desceu hoje para 1,04 a nível nacional, mantendo a tendência descendente, quando na sexta-feira estava no 1,07.

Já o Rt no continente subiu do 1,0 em que estava na sexta-feira para 1,04.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Nos concelhos de baixa densidade populacional, que representam mais de metade do território continental, a linha vermelha que obriga os municípios a recuar no plano de desconfinamento está fixada nos 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e os restantes concelhos ficam sob alerta quando ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.