Incêndios: Fogos levam ao corte de estradas em Santarém, Porto e Viseu

Os incêndios que este sábado deflagraram no país obrigaram ao corte do IC9, em Ourém, distrito de Santarém, e da A41 em Valongo, distrito do Porto, disse à Lusa o comandante da Proteção Civil Pedro Araújo.