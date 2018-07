Incêndio encerra restaurante em Vila Nova de Gaia e faz três feridos ligeiros

Segundo adiantou à agência Lusa fonte da Companhia de Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, o alerta foi dado pelas 12:10, no restaurante Teófilo, tendo duas das vítimas sido assistidas no local por inalação de fumo, após terem tentado controlar as chamas.

A terceira vítima – um bombeiro dos Voluntários de Coimbrões, também chamados ao local – sofreu um traumatismo e foi transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia, mas fonte daquela corporação disse à Lusa que o seu estado não inspira cuidados.

O incêndio foi declarado extinto pelas 13:00 e, segundo os Sapadores de Gaia, o restaurante ficou “sem condições de laboração”.

O combate às chamas mobilizou um total de nove viaturas e 25 homens dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.