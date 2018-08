Intenso fumo de queimada causa susto em Ponta Delgada

As mais lidas

Os bombeiros deslocaram para o local duas viaturas autotanque, tendo o trânsito nesta área da cidade ficado condicionado. Entretanto, no local, a PSP tomou conta da ocorrência.*

Os bombeiros de Ponta Delgada chegaram ao local pelas 17h25, numa altura em que os moradores desta zona da cidade se encontravam muito assustados com a intensidade do fumo proveniente da queimada.

O intenso fumo provocado por uma queimada realizada num terreno entre as ruas do Contador e da Boavista, em Ponta Delgada, assustou os moradores que chamaram os bombeiros ao local.

