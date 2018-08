As mais lidas

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

De acordo com a fonte, as chamas estão a ser combatidas por várias corporações de bombeiros da zona, que deslocaram para o local um total de 33 homens, auxiliados por 13 viaturas.

Um incêndio deflagrou este sábado cerca das 15:00 numa fábrica de produtos inflamáveis, localizada na zona industrial da Maia, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

