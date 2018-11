Incêndio em apartamento em Ponta Delgada

Segundo a mesma fonte, "o alerta foi dado pelas 10h54" e "o apartamento tipologia T3", na Avenida D. João III, freguesia de São Pedro, ficou muito danificado, "sobretudo a área da cozinha que ardeu, assim como móveis e eletrodomésticos".

A origem do sinistro ainda é desconhecida, mas segundo os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, "as pessoas conseguiram sair atempadamente" da habitação, acrescentando que "o realojamento está a cargo do Serviço Municipal" de Proteção Civil.

No combate ao incêndio estiveram 14 elementos dos Bombeiros, apoiados por seis viaturas.





Noticia atualizada às 13h49