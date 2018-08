Incêndio em Alcanede inspira mais preocupação a bombeiros de Santarém, diz Protecção Civil

O distrito de Santarém regista três incêndios ativos, com as chamas na zona de Alcanede, na localidade de Prado, a inspirarem mais preocupações, segundo fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

“Um [outro fogo lavra] em Rio Maior e outro em Samora Correia e o combate está a decorrer de forma favorável. Aquele que inspira mais cuidados, neste momento, é o de Alcanede”, segundo o comandante distrital da Proteção Civil de Santarém, Mário Silvestre, pelas 18:45.

Pelas 18:55, a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de 445 operacionais no terreno, apoiados por 130 viaturas e sete meios aéreos envolvidos nos três fogos em curso no distrito

As chamas deflagram em Pancas (Samora Correia) desde as 13:08, na Quinta do Brinçal (Arrouquelas, Rio Maior) desde as 14:20 e na localidade de Prado (Alcanede) desde as 15:15.