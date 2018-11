Inaugurado Pavilhão Multiusos no Livramento

Na inauguração, José Manuel Bolieiro referiu que a obra "é a causa política de estar ao serviço do povo ”.



O autarca afirmou que “o Livramento é uma grande freguesia do Concelho de Ponta Delgada e dos Açores, que não pode ser tratada pelo esquecimento das responsabilidades públicas, quer da Região, quer do Município” e destacou “em nome do Município, que nunca esquecemos esta freguesia e entre tantas outras provas, este pavilhão é, efetivamente, um exemplo disso”.

O presidente da autarquia de Ponta Delgada deu a conhecer como surgiu todo este projeto e indicou que “foi fundamental, para esta obra, optarmos por reabilitar uma existência. Aqui estava um equipamento degradado, quase ao abandono e sem as capacidades necessárias para o seu bom uso e foi este esforço de trabalhar, sem desvirtuar o arranjo urbanístico do Livramento, que permitiu a criação deste espaço, que dá, agora, oportunidade ao potencial desta freguesia e do seu povo”.

Ainda durante a sua intervenção, Bolieiro explicou que “a política desportiva da Câmara Municipal nunca esteve distante da componente educativa, daí a proximidade deste pavilhão à escola desta freguesia. Este investimento não foi um acaso, tem uma racionalidade de política pública educativa, social, desportiva e de saúde”.

O responsável autárquico também lembrou que “a Câmara tem tido a preocupação de potenciar, no Município, um desenvolvimento que não reduz o Concelho à sua cidade e é neste sentido tem procurado promover vários equipamentos ao longo de todo o território”, os mais recentes foram em Santo António, São Vicente Ferreira, Remédios e agora Livramento.

O Presidente da Câmara Municipal aproveitou ainda esta cerimónia de inauguração para deixar uma palavra de agradecimento à Junta de Freguesia do Livramento e a todos “aqueles que tornaram possível esta obra, depois da decisão política e da opção financeira, como foi o caso da Divisão de Desenvolvimento e Coesão Territorial de Ponta Delgada e as empresas José Paulo Castro Lda, Filipe & Filipe, Norberto Costa Electrificações, Anticiclone, AMP Desportos e JR & Filhos”.

Já o Presidente da Junta de Freguesia do Livramento, Manuel António Soares, fez questão de agradecer diretamente ao Presidente do Município, José Manuel Bolieiro: “Não tenho palavras para lhe agradecer a compreensão que sempre demonstrou quanto à construção deste pavilhão e o seu empenho pessoal para que esta obra se tornasse uma realidade. Em nome pessoal e da freguesia do Livramento agradeço de coração por tornar este dia 3 de novembro numa data que não esqueceremos”.

“Inauguramos o pavilhão multiusos do Livramento, que era uma aspiração da nossa freguesia, da vontade dos nossos habitantes e da junta. Nós, com a determinação da Câmara Municipal, dotamos a nossa freguesia com uma importante infraestrutura desportiva. Persistimos sempre, sem vacilar. Não hesitamos, quando desistir era o caminho mais fácil e hoje cumprimos um sonho”, realçou o Presidente desta freguesia do Concelho de Ponta Delgada.

Esta obra não só incluiu a construção de cobertura do ringue desportivo existente, bancadas para o público, zonas de arrumos, gabinete médico e instalação de pavimento desportivo, mobiliário e iluminação interior, como também a ampliação dos balneários existentes, a construção de uma lavandaria, instalações sanitárias, gabinete de direção e sala de reuniões/formação para o Grupo desportivo da Casa do Povo do Livramento.

A inauguração deste espaço contou com um programa festivo que começou ao som da Fanfarra do Grupo de Escuteiros do Livramento, seguindo-se uma demonstração de AIKIDO, a atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento, atuação do Grupo de Cantares do Livramento e um jogo de Futsal.