Inauguradas obras de requalificação do Campo Dr. Durval Monteiro nas Fontinhas

Citado em nota, Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, afirmou, ser "um momento importante para o Grupo Desportivo das Fontinhas, na medida em que, nesta segunda época que disputa o Campeonato de Portugal em futebol, passa a dispor de melhores condições para desenvolver a sua atividade desportiva e obter melhores resultados desportivos”.

Tibério Dinis sublinhou que o investimento público municipal realizado não se cingiu à colocação de um novo piso sintético, uma vez que a empreitada contemplou também o aumento das dimensões do terreno de jogo (para dar cumprimento às exigências regulamentares da Federação Portuguesa de Futebol) e obras de beneficiação, remodelação e ampliação dos balneários das equipas, posto médico e infraestruturas de apoio à prática da modalidade.

“Não posso deixar de agradecer ao Grupo Desportivo das Fontinhas pela forma como articulou e colaborou com a Câmara Municipal da Praia da Vitória neste período conturbado em que teve que realizar jogos no Estádio Municipal da Praia da Vitória e no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, esperando que, a partir de agora, com este jogo que vai realizar em casa, possa estabelecer novamente raízes aqui, nas Fontinhas, jogando junto dos seus adeptos. Que este investimento realizado e as instalações de que passam a dispor venham a ser palco de muitas vitórias do Grupo Desportivo das Fontinhas”, acrescentou o edil.

Refira-se que o novo piso sintético cumpre com as normas de certificação de qualidade exigidas pela FIFA e está dotado de marcações próprias e diferenciadas para a existência de dois campos de futebol de 7, especificamente dedicados às camadas mais jovens do Grupo Desportivo das Fontinhas.

No âmbito da cerimónia de inauguração das obras realizadas no complexo municipal Dr. Durval Monteiro, foi ainda descerrada uma placa evocativa de Dr. Durval Monteiro, personalidade natural da freguesia das Fontinhas que há muito dá nome ao Campo Municipal.





Novo sintético na Vila das Lajes

Na ocasião, o autarca da Praia da Vitória adiantou que “já se iniciaram os procedimentos conducentes à adjudicação da empreitada que permitirá a colocação de um novo relvado de piso sintético no Campo Municipal Manuel Linhares de Lima, na Vila das Lajes”.

“A Câmara Municipal da Praia da Vitória tinha identificado estes dois pisos sintéticos com necessidades de melhoramentos: o das Fontinhas, fruto das exigências regulamentares impostas pela manutenção do Grupo Desportivo das Fontinhas no Campeonato de Portugal teve que ser antecipado; o do Campo Municipal Manuel Linhares de Lima, que alberga o Juventude Desportiva Lajense, está previsto ficar concluído a tempo da próxima edição do Torneio Azores Cup Ramo Grande”, assumiu Tibério Dinis.