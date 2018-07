Inauguração do parque infantil de São Brás

Foi inaugurado o parque infantil de São Brás, um projeto desenvolvido pela Câmara da Ribeira Grande no âmbito do Orçamento Participativo que, segundo nota de imprensa responde a uma lacuna identificada pelos cidadãos que a submeteram à votação, tendo conseguido 1147 votos.

Acrescenta a nota que a construção de um parque infantil num terreno que se encontrava devoluto e de fácil acesso, permitiu criar uma área segura onde se promove o desenvolvimento infanto-juvenil e se promove o sempre necessário envolvimento das crianças num conjunto diversificado de equipamentos que proporcionam brincadeiras diversas.

Para o presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, que marcou presença na cerimónia de abertura do espaço, “o mais importante desta obra é a criação e disponibilização à comunidade de um espaço onde se promove uma cultura de aprendizagem entre pais e filhos.”

O edil frisou que a “a criação deste género de infraestruturas nas freguesias rurais permite fixar a população local e combater a desertificação”, destacando que, em matéria de investimentos, “a Câmara da Ribeira Grande tem estado atenta às necessidades de São Brás.”

“Já construímos um polidesportivo, abrimos uma sala de CATL e realizamos várias obras de saneamento básico. Queremos, neste mandato, concluir a rede de saneamento em toda a localidade e proceder à asfaltagem das ruas onde será feita essa intervenção”, acrescentou.

Orçada em cerca de 70 mil euros, a obra de construção do parque infantil de São Brás “é o concretizar de um sonho”, assumiu o presidente da junta de freguesia, António Monteiro. “É um espaço de partilha onde as crianças podem brincar à-vontade. Brincar capacita a criança a resolver problemas e contribui para as suas competências emocionais e sociais”, disse ainda.