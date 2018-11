Inauguração da exposição fotográfica “A Cor na Noite”

A exposição é constituída por 20 fotografias "a preto e branco com um ponto de cor, as fotografias são em formato 25X38 e retratam a noite na cidade de Ponta Delgada", refere nota de imprensa.



João Freitas, nasceu em Ponta Delgada e, a emblemática zona piscatória da Calheta Pêro de Teive, onde cresceu, teve um "grande impacto no seu espólio, altamente focalizado nas tradições culturais do povo açoriano", lê-se na nota.



João Freitas é fotojornalista profissional desde 1980 e já publicou dezenas de trabalhos em órgãos de comunicação social regional, nacional e internacional.



Esta é a sua quinquagésima primeira exposição de fotografia.





Já expôs em todos os concelhos da ilha de São Miguel e nas ilhas de Santa Maria, Terceira, Pico e Graciosa. Fora da região expôs nas cidades de Lisboa, Faro, Porto e Bruxelas é ainda autor de diversos livros de temática açoriana, a destacar a produção do ananás.





A mostras vai estar patente ao público de 30 de novembro a 30 de dezembro, de segunda a sexta-feira entre as 13h30 e as 18 horas, na sala de exposições da Ordem dos Engenheiros da Região dos Açores, no Largo de Camões nº23 em Ponta Delgada.