Inauguração da exposição de pintura de Carlota Monjardino a 26 de outubro

É inaugurada, na próxima sexta-feira, dia 26 de outubro, pelas 20 horas, a exposição de pintura 'Nuvens', de Carlota Monjardino, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, aquando da abertura do Outono Vivo.



A mostra, que reúne 15 quadros da artista terceirense e estará patente até ao dia 11 de novembro, é uma iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura e do município da Praia da Vitória através da Cooperativa Praia Cultural.



Segundo Carlos Severino, citado em nota de imprensa, "na pintura da Carlota Monjardino, o tema das nuvens ou, se se preferir, do céu dos Açores, com todos os elementos que o caracterizam, tem sido uma constante na construção da sua pintura. Naturalmente que não surge um céu por si só, mas faz-se acompanhar de um mar que está em todo o lado (…). Nesse sentido, somos posicionados frente a um infindo mundo de nuvens, nos seus diferentes estados, a que se junta o mar e o verde açorianos”.

Carlota Monjardino nasceu e vive em Angra do Heroísmo. Licenciou-se em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em 1995, tendo frequentado por seis meses a Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politecnica de Valencia (Espanha), no âmbito do projeto Erasmus.







De 2001 a 2003, deslocou-se novamente a Espanha, para, na mesma Faculdade, aprofundar os seus estudos, tendo obtido o Diploma de Estudos Avançados em Pintura, em 2003. Em 2005 foi-lhe atribuído o grau de Mestre pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Entre 1996 e 2016, realizou ao todo 27 exposições individuais na Terceira, São Miguel, São Jorge, Graciosa, Lisboa, Ponte de Lima, Valência (Espanha), Tulare (E.U.A.).



Participou em inúmeras exposições coletivas nos Açores, Lisboa, Porto, Gouveia, Espanha, Bermuda, New Bedford, Eisenstadt (Áustria), Valencia, Cuenca (Espanha), Dénia (Espanha), Bruxelas, Paris, Klagenfurt (Áustria), etc.

Está representada em várias colecções particulares e instituições públicas da região e também de Lisboa, Porto, Ponte de Lima, Tulare, Oslip (Áustria), Murcia (Espanha), Valencia (Espanha).